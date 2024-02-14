Президент Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур станут новой точкой опоры нашего экономического развития

Карабах и Восточный Зангезур станут новой точкой опоры нашего экономического развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Глава государства отметил, что реализуемые в этих регионах проекты как в сельскохозяйственной сфере, так и в области возобновляемой энергии, туризма окажут большую поддержку ненефтяному сектору.