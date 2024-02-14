https://news.day.az/officialchronicle/1637330.html Президент Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур станут новой точкой опоры нашего экономического развития
Президент Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур станут новой точкой опоры нашего экономического развития
Карабах и Восточный Зангезур станут новой точкой опоры нашего экономического развития.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.
Глава государства отметил, что реализуемые в этих регионах проекты как в сельскохозяйственной сфере, так и в области возобновляемой энергии, туризма окажут большую поддержку ненефтяному сектору.
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