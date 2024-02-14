Президент Ильхам Алиев: Процесс обеспечения 100 процентов семей шехидов и инвалидов войны жильем идет высокими темпами

Одним из важных вопросов в социальной сфере является социальная защита семей шехидов и инвалидов войны. Людям этой категории государством было предоставлено 14 тысяч 800 частных домов или квартир.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

"Процесс обеспечения 100 процентов людей этой категории идет высокими темпами, эти работы будет проводиться в том числе в этом и следующем годах", - добавил глава государства.