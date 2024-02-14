Президент Ильхам Алиев: Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами

Работа в традиционных видах топлива - в нефтегазовой сфере будет продолжена. Идет работа в направлении стабилизации нефтедобычи. Считаю, что в ближайшем будущем будут результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

"Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами", - сказал глава государства, подчеркнув, что были определенные беспокоящие моменты и ожидается, что эти вопросы будут решены в ходе контактов в рабочем порядке.