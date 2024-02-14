https://news.day.az/officialchronicle/1637335.html Президент Ильхам Алиев: Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами
Президент Ильхам Алиев: Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами
Работа в традиционных видах топлива - в нефтегазовой сфере будет продолжена. Идет работа в направлении стабилизации нефтедобычи. Считаю, что в ближайшем будущем будут результаты.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.
"Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами", - сказал глава государства, подчеркнув, что были определенные беспокоящие моменты и ожидается, что эти вопросы будут решены в ходе контактов в рабочем порядке.
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