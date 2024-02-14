Президент Ильхам Алиев: 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности, тем более одна страна

Порой мы слышим, что какие-то страны или же группа стран хочет взять на себя функции мировой общественности и старается говорить от ее имени. А когда нечего сказать, то заявляют, что международная общественность не воспримет позитивно тот или иной вопрос.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что это нескромно, глава государства отметил: "Всего лишь какие-то 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности, тем более одна страна. А международная общественность на нашей стороне, и во время Второй Карабахской войны, во время антитеррористической операции международная общественность поддержала нас. Международный авторитет Азербайджана, считаю, сегодня ни для кого не является секретом".