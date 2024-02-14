https://news.day.az/officialchronicle/1637343.html Президент Ильхам Алиев: Организация тюркских государств является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
Президент Ильхам Алиев: Организация тюркских государств является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
Мы будем и дальше предпринимать свои шаги, связанные с международными организациями, продолжим наши усилия, в первую очередь, в рамках Организации тюркских государств. Это для нас - приоритет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.
Подчеркнув, что проводимая Азербайджаном политика отчетливо демонстрирует это, глава государства сказал: "Это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир".
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