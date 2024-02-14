https://news.day.az/officialchronicle/1637345.html Президент Ильхам Алиев: В эту новую эпоху мы должны открыть новые горизонты во внешней политике
Президент Ильхам Алиев: В эту новую эпоху мы должны открыть новые горизонты во внешней политике
В эту новую эпоху мы должны открыть новые горизонты во внешней политике. Если прежде основным направлением нашей внешней политики было решение армяно-азербайджанского конфликта, то сегодня этот вопрос, можно сказать, не стоит на повестке.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.
Глава государства отметил, что поэтому должны преобладать другие направления нашей внешней политики.
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