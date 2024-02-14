Президент Ильхам Алиев: В эту новую эпоху мы должны открыть новые горизонты во внешней политике

В эту новую эпоху мы должны открыть новые горизонты во внешней политике. Если прежде основным направлением нашей внешней политики было решение армяно-азербайджанского конфликта, то сегодня этот вопрос, можно сказать, не стоит на повестке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 14 февраля на церемонии инаугурации.

Глава государства отметил, что поэтому должны преобладать другие направления нашей внешней политики.