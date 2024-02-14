Президент Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга Рой Бейкер направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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