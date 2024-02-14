https://news.day.az/officialchronicle/1637362.html Президент Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга Рой Бейкер направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре