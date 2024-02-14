https://news.day.az/officialchronicle/1637367.html Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева
Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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