https://news.day.az/officialchronicle/1637368.html Король Саудовской Аравии направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Король Саудовской Аравии направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Король Саудовской Аравии, Служитель Двух Благородных Святынь Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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