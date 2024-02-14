Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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