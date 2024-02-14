https://news.day.az/officialchronicle/1637374.html Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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