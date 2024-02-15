https://news.day.az/officialchronicle/1637478.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Александара Вучича
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Александара Вучича
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сербии Александару Вучичу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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