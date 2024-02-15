Президент Ильхам Алиев поздравил академика Арифа Пашаева с 90-летним юбилеем

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо академику Арифу Пашаеву в связи с 90-летним юбилеем, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.