https://news.day.az/officialchronicle/1637481.html Президент Ильхам Алиев поздравил академика Арифа Пашаева с 90-летним юбилеем
Президент Ильхам Алиев поздравил академика Арифа Пашаева с 90-летним юбилеем
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо академику Арифу Пашаеву в связи с 90-летним юбилеем, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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