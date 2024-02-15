Президент Ильхам Алиев: Нас очень радует расширение стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией

Нас очень радует расширение стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Республики Сербия Александару Вучичу по случаю национального праздника.

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