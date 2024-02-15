https://news.day.az/officialchronicle/1637487.html Президент Ильхам Алиев: Нас очень радует расширение стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией
Президент Ильхам Алиев: Нас очень радует расширение стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией
Нас очень радует расширение стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Республики Сербия Александару Вучичу по случаю национального праздника.
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