Председатель Президиума Боснии и Герцеговины направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.