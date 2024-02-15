https://news.day.az/officialchronicle/1637542.html Правление Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС поздравило Президента Ильхама Алиева
Правление Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС поздравило Президента Ильхама Алиева
Правление Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) направило поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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