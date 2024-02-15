В Азербайджане продлен срок финансирования соцзащиты инвалидов войны и членов семей шехидов из средств обязательного личного страхования

В Азербайджане продлен срок финансирования социальной защиты инвалидов войны и членов семей шехидов из средств обязательного личного страхования.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении, внесенном Президентом Ильхамом Алиевым в распоряжение "О финансировании за счет средств государственного обязательного личного страхования мероприятий, связанных с социальной защитой и социальным обеспечением лиц с установленной инвалидностью в связи с войной, и семей шехидов".