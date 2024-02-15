https://news.day.az/officialchronicle/1637554.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила академика Арифа Пашаева с 90-летним юбилеем - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила академика Арифа Пашаева с 90-летним юбилеем - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 90-летним юбилеем академика Арифа Пашаева.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Замечательный отец, заботливый дедушка, светлый, добрый Человек! С 90-летним юбилеем тебя! Крепкого здоровья и прекрасного настроения тебе! Пусть Всевышний хранит тебя от всех напастей и бед! Мы тебя очень любим! Пусть твоя жизнь будет долгой! Пусть Аллах оберегает всех родителей!"
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