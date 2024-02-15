В Азербайджане лица, признанные инвалидами в связи с боевыми действиями в 2020-2023 годах, и семьи шехидов будут обеспечены жильем

Министерство труда и социальной защиты населения по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики утвердит и осуществит план мероприятий по поэтапному предоставлению квартир или частных домов в течение 2021-2025 годов лицам, поставленным на учет в местных органах исполнительной власти, как нуждающимся в жилом помещении, признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости, конституционного строя Азербайджанской Республики в ходе военных операций, проведенных в 2020-2023 годах, и семьям шехидов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О ряде мер по улучшению социально-бытовых условий лиц, признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов".