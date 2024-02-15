https://news.day.az/officialchronicle/1637565.html Азербайджанскому инвестиционному холдингу предоставлены новые полномочия в связи с BakuBus - Распоряжение
Азербайджанскому инвестиционному холдингу предоставлены новые полномочия в связи с BakuBus - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О мерах по совершенствованию управления ООО "BakuBus"" от 30 марта 2021 года, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, членов исполнительного органа ООО, в том числе его руководителя будет назначать на должность и освобождать от должности Наблюдательный совет Инвестиционного холдинга Азербайджана.
Кабинет министров и Азербайджанский инвестиционный холдинг должны решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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