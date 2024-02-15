Азербайджанскому инвестиционному холдингу предоставлены новые полномочия в связи с BakuBus

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О мерах по совершенствованию управления ООО "BakuBus"" от 30 марта 2021 года, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, членов исполнительного органа ООО, в том числе его руководителя будет назначать на должность и освобождать от должности Наблюдательный совет Инвестиционного холдинга Азербайджана.

Кабинет министров и Азербайджанский инвестиционный холдинг должны решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.