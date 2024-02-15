https://news.day.az/officialchronicle/1637580.html Наблюдательному совету Азербайджанского инвестиционного холдинга даны новые полномочия - Указ
Наблюдательному совету Азербайджанского инвестиционного холдинга даны новые полномочия - Указ
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Устав Азербайджанского инвестиционного холдинга", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, Наблюдательному совету холдинга даны полномочия назначать и освобождать от должности членов исполнительного органа государственных предприятий, в том числе их руководителей, в случаях, определенных Президентом Азербайджанской Республики.
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