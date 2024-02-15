В Азербайджане отменен предельный возраст пребывания в запасе для военнослужащих-женщин.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении закона "О статусе военнослужащих", "Положения о прохождении военной службы", о внесении изменений в законы "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно изменениям, в целях устранения противоречия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и "Положением о прохождении военной службы" в связи с возрастным пределом пребывания в запасе военнослужащих-женщин, а также обеспечения гендерного равенства в Вооруженных силах Азербайджанской Республики, сочтено целесообразным уравнять предельный возраст пребывания в запасе военнослужащих-женщин и военнослужащих-мужчин.