В Азербайджане у судов будет требоваться номер, полученный от Международной морской организации

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Кодекс торгового судоходства".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно данному закону, каждое судно должно иметь номер, полученный от Международной морской организации.

Кроме того, классификационным обществам было предоставлено право осуществлять технический контроль за судами, за исключением маломерных судов.