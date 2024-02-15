https://news.day.az/officialchronicle/1637610.html В Кодекс торгового мореплавания Азербайджана вносятся изменения – Указ
В Кодекс торгового мореплавания Азербайджана вносятся изменения – Указ
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджанской Республики от 22 декабря 2023 года № 1066-VIQD "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики" и внесении в связи с этим изменений в некоторые указы и распоряжение, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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