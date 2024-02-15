https://news.day.az/officialchronicle/1637620.html Председатель группы поощрения сотрудничества Сейма Латвии с парламентом Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель группы поощрения сотрудничества Сейма Латвии с парламентом Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Член парламента Латвии, председатель группы поощрения сотрудничества Сейма с парламентом Азербайджана Олегс Буровс направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре