https://news.day.az/officialchronicle/1637623.html Президент Национального альянса государственных сил Ирака поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Национального альянса государственных сил Ирака поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Национального альянса государственных сил Ирака Аммар Аль-Хаким поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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