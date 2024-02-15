Президент Национального альянса государственных сил Ирака поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Национального альянса государственных сил Ирака Аммар Аль-Хаким поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.