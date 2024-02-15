https://news.day.az/officialchronicle/1637626.html Канцлер Германии поздравил Президента Ильхама Алиева
Канцлер Германии поздравил Президента Ильхама Алиева
Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Многоуважаемый господин Президент.
Поздравляю Вас с переизбранием главой государства Азербайджанской Республики.
Германия и впредь готова оказывать поддержку Азербайджану в курсе на модернизацию и на пути укрепления структур правового государства.
Рад, что встречусь с Вами на Мюнхенской конференции по безопасности.
Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности", - говорится в письме.
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