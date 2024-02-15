Канцлер Германии поздравил Президента Ильхама Алиева

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Многоуважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с переизбранием главой государства Азербайджанской Республики.

Германия и впредь готова оказывать поддержку Азербайджану в курсе на модернизацию и на пути укрепления структур правового государства.

Рад, что встречусь с Вами на Мюнхенской конференции по безопасности.

Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности", - говорится в письме.