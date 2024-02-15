Официальный представитель ООН в Азербайджане направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Исполняющая обязанности резидента-представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени моих коллег в Азербайджанском представительстве Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и от себя лично рада передать Вам самые искренние поздравления и пожелания по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики. Эта победа является наглядным показателем Вашего успешного руководства и дальновидности, служащих развитию страны и благосостоянию народа Азербайджана. Пользуясь случаем, желаю народу Азербайджана постоянного процветания, счастья и устойчивого развития.

Еще раз хотела бы заверить Вас, что представительство Программы развития ООН в Азербайджане привержено поддержке правительства Азербайджана в его вкладе в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. ПРООН также готова продолжить работу в тесном партнерстве с правительством для того, чтобы оказать поддержку Вашим усилиям по обеспечению процветающего и безопасного будущего для народа Азербайджана.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубокое уважение и почтение", - говорится в письме.