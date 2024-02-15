Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении к "Международному соглашению об оливковом масле и столовых оливках от 2015 года".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, тем самым Азербайджан присоединился к "Международному соглашению об оливковом масле и столовых оливках от 2015 года", подписанному 9 октября 2015 года в Женеве (Швейцария).