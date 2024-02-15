https://news.day.az/officialchronicle/1637629.html Азербайджан присоединился к международному соглашению об оливковом масле и столовых оливках
Азербайджан присоединился к международному соглашению об оливковом масле и столовых оливках
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении к "Международному соглашению об оливковом масле и столовых оливках от 2015 года".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, тем самым Азербайджан присоединился к "Международному соглашению об оливковом масле и столовых оливках от 2015 года", подписанному 9 октября 2015 года в Женеве (Швейцария).
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