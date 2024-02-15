Король Марокко направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, дорогой Брат.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики, очень рад пожелать Вам постоянных успехов в Вашей деятельности, ведущей Вашу страну к дальнейшему развитию и процветанию.

Весьма удовлетворен опирающимися на дружбу и постоянно развивающимися связями между нашими странами. Поэтому я с нетерпением жду продолжения совместной деятельности по укреплению нашего плодотворного сотрудничества в различных областях на благо народов двух братских стран", - говорится в письме.