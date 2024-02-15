В Азербайджане внесены изменения в закон "О морских портах"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О морских портах"

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменениям, будут установлены тарифы на следующие услуги, связанные с безопасностью морского плавания в Азербайджане:

- оформление выхода и захода судна в порт;

- осуществление услуг по проведению судна посредством гида через морские районы, опасные для морского плавания, в порту и акватории порта, на базе морских операций, а также между пунктами, организация деятельности гида;

- передача информации на суда, осуществление радарного наблюдения, навигационного обеспечения и опознавания судов на дальнем расстоянии;

- размещение судов в якорных зонах, постоянное наблюдение за судами с точки зрения безопасности в период стоянки в якорных зонах.

Кроме того, в соответствии с требованием законодательства, учитывая, что орган, осуществляющий регулирование и надзор в этой сфере - Государственное морское и портовое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта является публичным лицом юридического права, выражение "соответствующий орган исполнительной власти" заменено на "орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти".