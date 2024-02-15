https://news.day.az/officialchronicle/1637673.html Азербайджан может быть уверен в поддержке Великобритании по успешному проведению COP29 - Риши Сунак
Азербайджан может быть уверен в поддержке Великобритании по успешному проведению COP29 - Риши Сунак
Азербайджан может быть уверен в поддержке Великобритании по успешному проведению COP29.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунака Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
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