Президент ОАЭ позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

15 февраля Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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