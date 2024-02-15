https://news.day.az/officialchronicle/1637702.html Президент ОАЭ позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Президент ОАЭ позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
15 февраля Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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