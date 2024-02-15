https://news.day.az/officialchronicle/1637713.html Президент Словакии поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Словакии поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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