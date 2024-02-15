Генсек ООН поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Азербайджан, как страна-организатор конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в 2024 году, будет играть особую роль в руководстве международными инициативами, связанными с климатическим кризисом.

Я с нетерпением жду дальнейшего развития сотрудничества под Вашим руководством между Организацией Объединенных Наций и Азербайджаном, в том числе установления долгосрочного мира и безопасности в регионе.

Организация Объединенных Наций готова через свое представительство в Баку оказать поддержку правительству и народу Азербайджана в достижении целей устойчивого развития и усилении многосторонности", - говорится в письме.