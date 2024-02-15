Генсек ООН поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.
Азербайджан, как страна-организатор конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в 2024 году, будет играть особую роль в руководстве международными инициативами, связанными с климатическим кризисом.
Я с нетерпением жду дальнейшего развития сотрудничества под Вашим руководством между Организацией Объединенных Наций и Азербайджаном, в том числе установления долгосрочного мира и безопасности в регионе.
Организация Объединенных Наций готова через свое представительство в Баку оказать поддержку правительству и народу Азербайджана в достижении целей устойчивого развития и усилении многосторонности", - говорится в письме.
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