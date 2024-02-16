Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана Эмиль Кызаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.