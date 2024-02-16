Президент Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджано-литовские отношения и впредь будут последовательно развиваться

Уверен, что азербайджано-литовские отношения и впредь будут последовательно развиваться.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе по случаю национального праздника.

"В настоящее время имеются хорошие возможности и перспективы для плодотворного сотрудничества между нашими странами в сферах экономики, торговли, транспорта, возобновляемой энергии и других областях. Воспользовавшись имеющимися возможностями, мы сможем совместными усилиями добиться развития наших связей и дальнейшего углубления нашего сотрудничества.

Уверен, что азербайджано-литовские отношения и впредь будут последовательно развиваться как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза", - говорится в поздравительном письме.