Администратор Программы развития ООН поздравил Президента Ильхама Алиева

Администратор Программы развития ООН Аким Штайнер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) хотел бы передать искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

На протяжении более 30 лет ПРООН и Азербайджанская Республика осуществляют масштабное сотрудничество в широком спектре областей развития. ПРООН удостоена привилегии быть надежным партнером в поддержке ключевых национальных приоритетов, включая инклюзивное экономическое развитие, управление и цифровизацию, климатические действия и управление бедствиями, гуманитарное разминирование. ПРООН привержена углублению стратегического сотрудничества с Правительством Азербайджанской Республики по этим и другим определенным на взаимной основе приоритетам в соответствии с Целями устойчивого развития.

С нетерпением жду встречи с Вами для обсуждения стратегического партнерства между ПРООН и Азербайджанской Республикой", - говорится в письме.