Андрей Кондрашов и Михаил Гусман направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный директор Российского информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов и первый заместитель генерального директора Михаил Гусман направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.