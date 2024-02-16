Председатель правления промышленной палаты Анкары поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель правления Промышленной палаты Анкары Сеид Ардыч направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.