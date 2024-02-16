https://news.day.az/officialchronicle/1637894.html Президент Республики Джибути направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Джибути направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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