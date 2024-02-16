https://news.day.az/officialchronicle/1637904.html Президент Алжира поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Алжира поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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