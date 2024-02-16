https://news.day.az/officialchronicle/1637934.html Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словакии поздравил Президента Ильхама Алиева
Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словакии поздравил Президента Ильхама Алиева
Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Ричард Раши направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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