Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словакии поздравил Президента Ильхама Алиева

Министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Ричард Раши направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.