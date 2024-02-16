https://news.day.az/officialchronicle/1637936.html Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров Азербайджана
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета Министров Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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