Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.