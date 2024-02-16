https://news.day.az/officialchronicle/1637941.html Азеру Джафарову поручено временно исполнять обязанности министра юстиции Азербайджана - Распоряжение
Азеру Джафарову поручено временно исполнять обязанности министра юстиции Азербайджана - Распоряжение
До назначения министра юстиции Азербайджана временное исполнение этой должности поручено замминистру юстиции Азербайджана Азеру Мамед оглу Джафарову.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжение об этом подписал Президент Ильхам Алиев.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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