https://news.day.az/officialchronicle/1637945.html Сайяду Салахлы поручено временно исполнять обязанности председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами - Распоряжение
Сайяду Салахлы поручено временно исполнять обязанности председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами - Распоряжение
Временное исполнение обязанностей председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджанской Республики до назначения председателя этой организации поручено Сайяду Адиль оглу Салахлы, первому заместителю председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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