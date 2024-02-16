Сайяду Салахлы поручено временно исполнять обязанности председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами

Временное исполнение обязанностей председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджанской Республики до назначения председателя этой организации поручено Сайяду Адиль оглу Салахлы, первому заместителю председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.