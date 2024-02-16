Фикрет Мамедов и Мубариз Гурбанлы не вошли в состав нового Кабинета министров

Сегодня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении нового состава Кабинета министров.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в новый состав Кабинета министров не вошли только министр юстиции Фикрет Мамедов и председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Временное исполнение обязанностей министра юстиции возложено на заместителя министра юстиции Азера Джафарова, а временное исполнение обязанностей председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями - на первого заместителя председателя данного комитета Сайяда Салахлы.