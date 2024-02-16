Президент Бангладеш направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Народной Республики Бангладеш Мохаммад Шахабуддин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Бангладеш и от себя лично поздравляю Вас с победой на выборах Президента Азербайджанской Республики. Ваша победа демонстрирует высокую степень веры и доверия азербайджанского народа к Вашему мудрому руководству.

Между Азербайджаном и Бангладеш существуют очень хорошие двусторонние отношения, основанные на общих ценностях, взаимопонимании и дружбе. С нетерпением жду продолжения совместной работы с Вами по преобразованию наших двусторонних отношений в многоплановое партнерство во взаимных интересах наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья, а дружественному народу Азербайджана - постоянного мира, развития и благополучия.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.