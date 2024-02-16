https://news.day.az/officialchronicle/1637960.html Председатель комитета по правам человека Совета представителей Ирака поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель комитета по правам человека Совета представителей Ирака поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель комитета по правам человека Совета представителей Ирака Аршад Салихи направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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