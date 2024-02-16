Председатель комитета по правам человека Совета представителей Ирака поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель комитета по правам человека Совета представителей Ирака Аршад Салихи направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.