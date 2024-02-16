Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с генеральным содиректором компании Leonardo

16 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Мюнхене для участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, встретился с генеральным содиректором итальянской компании Leonardo Лоренцо Мариани по обращению противоположной стороны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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