https://news.day.az/officialchronicle/1638008.html Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с генеральным содиректором компании Leonardo - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с генеральным содиректором компании Leonardo - ФОТО
16 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с визитом в Мюнхене для участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, встретился с генеральным содиректором итальянской компании Leonardo Лоренцо Мариани по обращению противоположной стороны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре