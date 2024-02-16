В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с действующим председателем ОБСЕ

16 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел, европейских дел и торговли Республики Мальта Яном Боргом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется