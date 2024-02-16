https://news.day.az/officialchronicle/1638009.html В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с действующим председателем ОБСЕ - ФОТО
В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с действующим председателем ОБСЕ - ФОТО
16 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел, европейских дел и торговли Республики Мальта Яном Боргом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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